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Ronciglione celebra Marco Mengoni: piazza gremita per la finale del Contest Guerriero
Grande partecipazione per l'evento dedicato al cantautore ronciglionese. Premiati i migliori talenti nelle categorie Junior, Over e Inediti, tra musica, ospiti e riconoscimenti speciali
02/08/2026 - 12:45

 

RONCIGLIONE – Una piazza gremita e un'atmosfera carica di emozioni hanno accompagnato, nella serata di venerdì 1° agosto, la finalissima del Contest 'Guerriero', la manifestazione canora dedicata al repertorio di Marco Mengoni e al talento emergente, organizzata nella città natale dell'artista.

A condurre l'evento sono stati il direttore artistico Francesco Laurenti e la codirettrice artistica Martina Chiossi, che hanno guidato il pubblico attraverso una serata all'insegna della musica e dello spettacolo.

L'apertura è stata affidata alla sigla ufficiale 'Una stella in più', scritta da Costanza Luzzitelli e interpretata dai giovani Aurora Castellani, Alice Ghione, Gaia Fuscà, Daniele Turetta, Davide Londero e Nicolò Puccica, dando il via alla competizione.

I concorrenti si sono sfidati nelle tre categorie Junior, Over e Inediti, davanti a una giuria composta da professionisti del settore: Andrea Paoletti, Laura Leo, Gian Marco Piccini, Fernanda Altavilla, Luca Pitteri, Alex Paravano, Salvatore Cilia, Roberta Calce e Massimo Calabrese.

I vincitori

Nella categoria Inediti ha conquistato il primo posto Matilde De Quarti, davanti ad Asia Transilvani e Alessio Caterini, che ha ricevuto anche la menzione speciale per il miglior testo.

Tra gli Junior si è imposto Angelo Montalva, seguito da Laura Silvestri e Valeria Cordelli. Laura Silvestri ha ottenuto la menzione per l'interpretazione, mentre ad Angelo Montalva è andato anche il riconoscimento per crescita e potenziale.

Nella categoria Over il successo è andato a Valerio Littera, davanti a Ludovica Porfiri e Lorenzo Di Giovanni. Le menzioni speciali sono state assegnate a Lorenzo Pellegrini (interpretazione), Valerio De Mattia (tecnica) e Maria Sara Salamena (crescita e potenziale).

Tra i riconoscimenti più prestigiosi della serata, il maestro Luca Pitteri ha assegnato ad Angelo Montalva e Laura Silvestri l'accesso diretto alla finale del Memorial Bracco.

Musica e spettacolo

La manifestazione ha alternato la competizione a momenti di intrattenimento. Sul palco si sono esibiti i Miami Blue, che hanno coinvolto il pubblico con uno spettacolo ricco di energia, mentre sono tornati ad esibirsi anche i vincitori della scorsa edizione del contest, Alice Ghione e Nicolò Puccica.

Al termine della serata il direttore artistico Francesco Laurenti ha espresso soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa, ringraziando lo staff organizzativo, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

Fondamentale anche il sostegno degli sponsor, con Banca Lazio Nord nel ruolo di sponsor ufficiale, la partnership tecnica di 8Hertz Audio Studio e la media partnership di Radio Roma, che hanno accompagnato una manifestazione ormai diventata un appuntamento di riferimento per la valorizzazione dei giovani talenti musicali del territorio.




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