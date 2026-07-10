Ronciglione, presentata la 26ª edizione del Palio in notturna

Tra le novità l'ingresso gratuito al Parterre per i cittadini di Ronciglione e il fumetto dedicato alle Corse a Vuoto. Presentata anche l'opera 'L'eleganza in una mano'

10/07/2026 - 16:15



RONCIGLIONE – Torna ad accendersi la magia di una delle tradizioni più viscerali, affascinanti e uniche del territorio laziale. Il Comune di Ronciglione ieri pomeriggio nella sala consiliare ha presentato la 26ª edizione del Palio Città di Ronciglione in notturna – Corse a vuoto.

L'attesissima manifestazione, che unisce la passione storica delle scuderie e l'orgoglio dei nove storici rioni ronciglionesi, si ripresenta quest'anno nel suggestivo scenario estivo della notturna. Cavalli scossi, addestrati e accuditi con i massimi standard di sicurezza e rispetto per il benessere animale, torneranno a sfrecciare sul tradizionale percorso cittadino, regalando a cittadini e turisti uno spettacolo mozzafiato fatto di velocità, strategia e pura emozione. Tra le novità della nuova edizione, il palio in notturna e l'ingresso al Parterre (posto in piedi) gratuito per i cittadini di Ronciglione.

Presenti il sindaco del comune di Ronciglione, Mario Mengoni, l'assessore Sergio Orlandi e il consigliere comunale agli eventi Francesco Laurenti.

'Con la conferenza stampa di presentazione, si inizia il palio. Per me è l'inizio di una nuova sfida, che affrontiamo con entusiasmo, consapevoli dell'impegno e dei sacrifici necessari per rendere possibile una manifestazione così importante', ha sottolineato il primo cittadino.

'Ringrazio tutte le persone che hanno scelto di portare avanti questa tradizione, l'Amministrazione comunale e gli uffici, la Regione Lazio, il Consiglio regionale del Lazio, il Ministero della Cultura e i tanti sponsor privati che hanno creduto in questo progetto', ha aggiunto.

'Abbiamo voluto garantire ai cittadini di Ronciglione l'ingresso gratuito al Parterre, perché il Palio è prima di tutto la festa della nostra comunità e tutti devono poterla vivere da protagonisti', ha sottolineato Mengoni.

'Il Palio è parte della nostra identità, del nostro DNA: è una tradizione che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere alle nuove generazioni. Io ci ho sempre creduto e continuerò a farlo, anche con un pensiero speciale rivolto a Claudio Caterini e a tutti coloro che hanno lasciato un segno nella storia di questa manifestazione. Buon Palio a tutti, che vinca il migliore. Evviva Ronciglione, evviva le Corse a Vuoto', ha concluso.

Sono stati poi presentati i premi della stagione, ormai un segno riconoscibile del palio di San Bartolomeo: Miglior capitano, quarto trofeo rinominato Lanua Temporis di Marco Petruccelli e Premio Salvatore Sangiorgi, al lascino vincitore del palio città di Ronciglione corse a vuoto 2026.

'Una tradizione che vive grazie al lavoro enorme di tutti - ha aggiunto il consigliere Francesco Laurenti - e che grazie a un progetto curato da Marco Petruccelli e Giuseppina Piombi diventerà un fumetto dedicato alle Corse a Vuoto da donare ai bambini e ragazzi dei rioni'.

'È emozionante vedere questa sala così piena di persone che amano il palio e che si spendono per la comunità - ha affermato l'assessore Sergio Orlandi -. Questa manifestazione ci rende orgogliosi e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa nuova edizione. Un grazie particolare alla Regione Lazio per l'importante sostegno dimostrato'.

Al termine dell'incontro è stato presentato ai Rioni e all'Amministrazione comunale il nuovo drappo che sarà consegnato al vincitore del Palio Città di Ronciglione 2026. A realizzarlo è stata la giovane artista ronciglionese Chiara Grisaffi, che ha intitolato l'opera 'L'eleganza in una mano'.

'Il cavallo è il simbolo della libertà, mentre la mano che lo sostiene rappresenta la comunità che lavora durante tutto l'anno per prendersi cura dei cavalli e rendere possibile la manifestazione'.

Anche la scelta dei colori racchiude un significato profondo: sono le emozioni provate dall'artista mentre immaginava l'atmosfera del Palio. Dalla tensione che attraversa il pubblico nei momenti che precedono la corsa, all'attesa, all'adrenalina, fino all'esplosione di gioia del Rione vincitore. Il drappo diventa così il racconto visivo di un'intera comunità, dei suoi sentimenti e del legame profondo che unisce Ronciglione alla propria tradizione.

Confermata la diretta streaming dell'evento.