Rogo nel carcere di Viterbo, Rocca: «Grazie a chi ha garantito i soccorsi con straordinario senso del dovere»

Ancora una volta, le donne e gli uomini del nostro Servizio sanitario regionale hanno dimostrato di essere un presidio fondamentale per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini

26/07/2026 - 12:01



ROMA – «Esprimo la mia vicinanza agli agenti della Polizia Penitenziaria e ai detenuti coinvolti nell’incendio che si è sviluppato nella Casa circondariale “Nicandro Izzo” di Viterbo, con l’augurio che tutti possano ristabilirsi nel più breve tempo possibile.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli operatori del Servizio sanitario regionale che sono intervenuti nell’emergenza. Agli equipaggi dell’Ares 118, al personale dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e a tutti i professionisti che hanno preso parte alle operazioni di soccorso va la gratitudine dell’intera Regione Lazio. La tempestività dell’intervento, il coordinamento tra i diversi servizi e l’elevata professionalità dimostrata nella gestione di un’emergenza così complessa hanno consentito di assicurare un’assistenza immediata e qualificata a tutte le persone coinvolte.

Ancora una volta, le donne e gli uomini del nostro Servizio sanitario regionale hanno dimostrato, con competenza, dedizione e spirito di servizio, di essere un presidio fondamentale per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini. A ciascuno di loro rivolgo il mio più sentito ringraziamento».

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca