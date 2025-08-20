Risvegliato dal coma farmacologico il 15enne colpito da un fulmine

Da parte dei medici del Bambin Gesù c'è cauto ottimismo sulle condizioni dell'adolescente di Sassacci

20/08/2025 - 02:51



CIVITA CASTELLANA - C'è cauto ottimismo sulle condizioni di salute del 15enne di Sassacci colpito da un fulmine domenica scorsa mentre era con il padre sui monti dell'Abruzzo.

Ieri i medici del Bambin Gesù dove è ancora ricoverato in terapia intensiva lo hanno risvegliato dal coma farmacologico. Il ragazzo in un primo momento era stato ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove è arrivato in codice rosso e, pare, privo di sensi. I medici ne hanno poi disposto il trasferimento a Roma vista l'età e le sue condizioni di salute.

Dopo due giorni di coma farmacologico, i dottori ieri hanno interrotto la sedazione.

Il ragazzo era in compagnia del padre domenica quando è accaduto il fatto. Si trovavano a 1600 metri d'altitudine in località Coppo di Crognaleto, tra il parco del Gran Sasso e i monti della Laga, sopra al lago di Campotosto quando sono stati sorpresi da un violento temporale e un fulmine avrebbe colpito l'adolescente.