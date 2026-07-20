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Regione, Sabatini (Fdi): 'Avanzamento Rocca nei sondaggi conferma buon lavoro del centrodestra'
20/07/2026 - 10:46

ROMA - 'Accogliamo con favore il monitoraggio condotto da Lab21 per 'Affaritaliani' che registra un avanzamento del gradimento del presidente Francesco Rocca, settimo nella classifica dei governatori più apprezzati al 60,1% con il miglior progresso percentuale. (+0,9%).

Quella di Rocca è la crescita più marcata dell'intera classifica grazie soprattutto al lavoro intenso e senza sosta per migliorare una sanità che solo tre anni fa era allo sbando più totale.

Non siamo ossessionati dalle rilevazioni e l'unico sondaggio che ci interessa davvero sarà il voto degli elettori alla fine del mandato. Il grande lavoro del presidente Rocca, della Giunta e di tutta la maggioranza di centrodestra, proprio in questi ultimi giorni ha portato a casa risultati eccellenti; in primo luogo la parifica della Corte dei Conti sull'esercizio 2025, con un avanzo di circa 322 milioni, e in secondo i bilanci della sanità chiusi in positivo per il terzo anno consecutivo dopo anni di disavanzi strutturali. Risultati che si tradurranno in maggiori investimenti sul territorio e i servizi.

I numeri odierni ci dicono che i cittadini vogliono risposte concrete ai propri bisogni e vogliono soprattutto vedere i risultati, che nel caso del Lazio stanno progressivamente arrivando. Andremo avanti con il massimo impegno'.

 

Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini

 




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