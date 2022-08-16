Rc auto: a Viterbo rincari del 5%

Servono mediamente 373,56 euro assicurare una vettura ma la Tuscia non è la più cara del Lazio

16/08/2022 - 06:32



VITERBO - Brutte notizie per le tasche dei cittadini. Non bastava il caro vita, i prezzi dei carburanti alle stelle insieme alle bollette. Ora tornano a salire anche le assicurazioni. Lo rivela l'osservatorio di Facile.it secondo cui a luglio a Viterbo il costo medio per assicurare un'auto è stato di 373,56 euro, il 5% in più rispetto all'inizio dell'anno.

Tuttavia, nonostante l'incremento, la Tuscia è la provincia del Lazio dove, a luglio 2022, assicurare una vettura costa di meno.

L'incremento, che per la verità è generalizzato, è dovuto da un lato al fatto che si stanno esaurendo le scontistiche applicate dalle compagnie durante la pandemia e dall'altro all'aumento dei costi dei sinistri che stanno crescendo a causa dell'inflazione.

I rincari delle tariffe medie, rilevati da gennaio a luglio 2022, sono stati registrati, seppur in misura differente, in tutto il Lazio: a guidare la classifica degli incrementi consistenti è la provincia di Roma (+9,2%, 463,09 euro), seguita da Rieti (+8,1%, 450,92 euro). Continuando a scorrere la graduatoria laziale si posizionano Latina (+5,3%, 491,30 euro) e Viterbo (+5%, 373,56 euro). Chiude la classifica Frosino che ha segnato un incremento del 3,6% (387,94 euro).