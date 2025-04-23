Raffaele Trequattrini, prorogato incarico a commissario del Consorzio industriale Lazio

Le congratulazioni di Antonio Sini: 'Portiamo le Apea e il distretto ceramico civitonico nel consorzio'

23/04/2025 - 13:59



CIVITA CASTELLANA - 'Apprendiamo con soddisfazione la proroga da parte del presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, dell'incarico di commissario del consorzio unico industriale al professor Raffaele Trequattrini e di sub commissario a Riccardo Roscia'. Così in una nota Antonio Sini, presidente dell'Apea del distretto industriale di Civita Castellana, l'area produttiva ecologicamente attrezzata di cui fanno parte venti aziende del territorio.

'Il decreto regionale - commenta Sini - attribuirà per un ulteriore anno il prestigioso incarico a Trequattrini alla guida del Consorzio industriale, un percorso che abbiamo seguito con particolare attenzione vista la volontà delle Apea del Lazio e del distretto industriale civitonico di entrare a farne parte in qualità di soci. L'incontro con i sindaci del distretto presso il comune di Civita Castellana dello scorso febbraio è stato propedeutico allo scopo, aprendo di fatto la strada ai comuni interessati di deliberare la richiesta di adesione in qualità di soci'.

'Sono sicuro - conclude Sini - che insieme al commissario riusciremo a concludere con successo gli obiettivi sui quali stiamo lavorando da tempo, agevolando il passaggio del distretto industriale civitonico e delle altre Apea del Lazio all'interno dell'ente. Le Apea sono uno strumento che si deve espandere e radicare per creare un sistema piu sostenibile, diventando incubatori di impresa e attrattori di investimenti. Al commissario giungano i nostri migliori auguri per un proficuo lavoro. Con lui condivideremo l'obiettivo di costruire un Consorzio sempre più moderno, sostenibile, efficiente e vicino alle esigenze del sistema produttivo locale e regionale'.