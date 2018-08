Puglia e Sardegna le mete preferite

dai viterbesi a Ferragosto

Tante prenotazioni per le località di mare. Canarie e isole greche per chi sceglie l'estero

14/08/2018 - 06:40



VITERBO - Nonostante la crisi non sia passata, i viterbesi sembrano non voler assolutamente rinunciare alle vacanze estive. Secondo quanto riferito da alcune agenzie di viaggio della città dei papi infatti, in tantissimi hanno abbandonato la città in vista della settimana di Ferragosto.

''Anche per quest'anno le mete preferite sono Puglia e Sardegna - affermano da Galiana Viaggi -. C'è una netta preferenza per le località di mare nel nostro Paese, ma per quanto riguarda l'estero le più gettonate restano sempre la Spagna e le isole greche''.

Nonostante il periodo di alta stagione, la voglia di vacanza e di viaggio dei viterbesi non sembra dunque volersi fermare. La spending review continua certamente ad influire sul budget delle famiglie, andando probabilmente a ridurre la durata media della vacanza da 10 a 7 giorni, ma comunque il numero delle prenotazioni non sembra diminuire.

''I soggiorni a Ferragosto durano soprattutto una settimana - dichiarano da Navegratis.it -. Essendo le località di mare le preferite per questa settimana, il mezzo più scelto per andare in vacanza è la nave, seguito dall'aereo e poi dall'auto''.

Per chi non può permettersi vacanze economicamente impegnative o ha a disposizione solo pochi giorni liberi ci sono comunque viaggi a corto raggio. ''In tanti scelgono anche tour in bus e brevi soggiorni in montagna in Abruzzo o sulla riviera romagnola per due o tre giorni - sostengono invece da Metaplano tour -. Tra le mete emergenti degli ultimi anni ci sono però le Canarie. Per queste isole abbiamo prenotazioni durante tutto l'anno''.

Per chi purtroppo resterà a Viterbo invece, non resta altro che attendere che il Ferragosto passi e lasci spazio alle festività di Santa Rosa del 3 settembre per poter apprezzare la città in uno dei suoi momenti di massimo splendore.