Promozione del territorio, il sindaco Romoli a Pastum

''Grande opportunità di marketing territoriale''

20/11/2019 - 10:03



BASSANO IN TEVERINA - Nell’ambito delle iniziative di promozione turistica e di valorizzazione del patrimonio storico archeologico di Bassano in Teverina, l’amministrazione comunale ha partecipato alla XXII Borsa Mediterranea Dell Turismo Archeologico B.M.T.A. che si è svolta all’hotel Savoy Beach a Paestum in prossimità del famoso parco archeologico della suddetta cittadina .

È intervenuto il sindaco Alessandro Romoli coadiuvato dal dottor Giancarlo Pastura e dalle dottoresse Rachele Pavan e Francesca Tonella (Università della Tuscia Viterbo) e da alcuni componenti del Gruppo Archeologico Bassanese.

“Questa opportunità di poter partecipare ad una cosi importante iniziativa di promozione turistica promuovendo Bassano in Teverina presso enti come la Regione Lazio, il Fai , National Geographic Touring Club”, dichiara il sindaco Romoli. “Si coniuga con le attività di marketing territoriale e valorizzazione delle meravigliose evidenze storiche archeologiche della nostra cittadina che l’amministrazione sta operando già dal suo insediamento. Siamo certi che ogni sforzo in questo senso contribuisce fattivamente a far conoscere la nostra realtà locale stimolando un ritorno turistico che potrà avere ricadute sull’economia locale”.