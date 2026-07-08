Prezzo del latte, accordo alla Regione Lazio: respiro di sollievo per la Tuscia con il salvataggio di Latte di Nepi

Raggiunto alla Regione laccordo sul prezzo del latte alla stalla: 48 centesimi per maggio e giugno 2026

08/07/2026 - 17:11



VITERBO - Respiro di sollievo per le cooperative di produzione del latte nel Lazio. Nell’incontro che si è tenuto questa mattina alla Regione Lazio, presente l’assessore Giancarlo Righini, le parti hanno raggiunto un accordo retroattivo con il quale, per maggio e giugno 2026, il prezzo alla stalla è stato fissato a 48 centesimi, una somma superiore al prezzo fissato a livello nazionale. Le cooperative, nel ringraziare l’assessore regionale al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste che si è reso disponibile alla convocazione di un tavolo di confronto, danno atto alle industrie di trasformazione lattiero-caseario - Latte Sano, Centrale di Roma, Centrale del Latte del Frusinate e Latte di Nepi - per l’impegno che hanno preso con il mondo della produzione.

L'accordo odierno viene incontro alle istanze delle cooperative che da mesi sollecitano nel Lazio il riconoscimento, stante l’aumento dei prezzi, di un prezzo alla stalla superiore al prezzo fissato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a livello nazionale.