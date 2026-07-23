Previsioni meteo per venerdì 24 luglio

Temperature comprese tra +15°C e +33°C

23/07/2026 - 12:21



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile e ampie schiarite. Temperature comprese tra +15°C e +33°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo isolati fenomeni sui rilievi meridionali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche addensamento sulle Alpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità in transito tra Puglia, Basilicata e Calabria con dei piovaschi sulla Puglia centro-meridionale. Al pomeriggio locali acquazzoni nelle zone interne di Basilicata e Calabria, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola.