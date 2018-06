Previsioni meteo per venerdì 22 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

21/06/2018 - 09:51



VITERBO - Le previsioni per la giornata di domani:

Viterbo

Giornata con nubi sparse e schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati. Possibilità di brevi e isolati acquazzoni in serata. Temperature comprese tra +16°C e +27°C.

Lazio

Al mattino tempo asciutto con nubi sparse a tratti anche compatte alternate a schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento su settori interni con piogge e temporali sparsi, più asciutto su coste e pianure. Ancora temporali in serata sull'Appennino, variabilità asciutta altrove.

Nazionale

Acquazzoni e temporali al Nord al mattino, specie tra Friuli, Veneto ed Emilia Romagna, con il maltempo che al pomeriggio interesserà anche Pianura Padana, Appennini e Alpi occidentali. Tempo in miglioramento dalla serata con ampi spazi di sereno dalla nottata. Maltempo al Centro Italia a partire dalle ore pomeridiane con acquazzoni e temporali intensi specie sull'Adriatico, sugli Appennini e sulle zone interne di Toscana e Lazio. Fenomeni in attenuazione dalla serata, cieli sereni o poco nuvolosi sulle coste Tirreniche. Tempo generalmente stabile sulle regioni meridionali nelle ore diurne, salvo qualche pioggia al pomeriggio sulle zone interne peninsulari e della Sicilia. Peggiora sull'Adriatico in serata con fenomeni anche intensi specie su Molise e Puglia. Temperature stazionarie o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.