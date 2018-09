Previsioni meteo per venerdì 21 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, regione Lazio e resto d'Italia

20/09/2018 - 10:11



Viterbo

Sole prevalente al mattino mentre nel pomeriggio avremo qualche nuvolosità in più con isolati acquazzoni possibili. Asciutto tra la sera e la notte. Temperature comprese tra +17°C e +30°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutta la regione. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto lungo le coste. Migliora ovunque tra la sera e la notte.

Nazionale

Cieli totalmente sereni al mattino sulle regioni del nord Italia, qualche nube in più al pomeriggio ma con tempo stabile eccetto locali e brevi acquazzoni sulle Alpi. Sereno o poco nuvoloso poi in serata e nottata su tutte le regioni salvo residue piogge in Alto Adige. Bel tempo al mattino su tutte le regioni centrali con sole prevalente salvo innocue nubi in transito tra Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio nubi più compatte in Appennino con locali e brevi temporali associati, sempre asciutto e stabile altrove. In serata si rinnovano le condizioni di bel tempo. Nubi irregolari al mattino sulle regioni meridionali con possibili piogge sulle isole maggiori, piogge e temporali al pomeriggio più diffusi su Sardegna, Sicilia e settori interni peninsulari, tuttavia in esaurimento in serata o nottata.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento al centro-sud e in calo al nord.