Previsioni meteo per venerdì 15 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

14/02/2019 - 09:53



VITERBO - Le previsioni per la giornata di domani:

Viterbo

Condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutto il territorio sia nel corso delle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; cieli sereni anche in serata su tutti i settori.

Temperature comprese tra +3°C e +13°C.

Lazio

Tempo generalmente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il territorio al mattino e al pomeriggio salvo innocui addensamenti sul Basso Lazio; cieli sereni in serata su tutta la regione.

Giornata di bel tempo al Nord con cieli sereni su tutte le regioni fin dal primo mattino e nubi assenti, da segnalare soltanto qualche foschia o banco di nebbia in pianura Padana. Cieli sereni anche al pomeriggio e in serata salvo locali foschie sulla pianura Padana. Condizioni di totale stabilità al centro Italia con cieli sereni su tutte le regioni fin dal mattino. Ampi spazi di sereno anche al pomeriggio e in serata e nottata salvo innocue nubi in transito sull' Abruzzo.

Tempo per lo più asciutto sulle regioni meridionali eccetto tra Molise e Campania e tra la Calabria e la Sicilia dove non si esclude la possibilità di locali piogge. Precipitazioni probabili anche al pomeriggio e in serata eccetto in Sardegna. Neve in Appennino oltre 700-1000 metri di quota.

Temperature stazionarie o in ulteriore aumento al nord sia nei valori minimi che in quelli massimi.

