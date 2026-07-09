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Previsioni meteo per venerdì 10 luglio
Temperature comprese tra +17°C e +34°C
09/07/2026 - 11:55

Viterbo

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile e ampie schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +34°C.

 

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli per lo più sereni. Nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo con possibilità di locali acquazzoni o temporali sulle zone interne. Migliora ovunque dalla serata con tempo asciutto e ampie schiarite.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennini, più asciutto su coste e pianure con nuvolosità e schiarite. In serata e in nottata tendenza al miglioramento, ma ancora molte nubi con residui fenomeni sui settori alpini.

 

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata ritorno alla stabilità diffusa con ampie schiarite.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento in Appennino. Tra serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime stabili o in lieve rialzo salvo una lieve flessione al Sud, massime stabili o in calo al Nord e sulle Isole Maggiori ed in rialzo al Centro-Sud.




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