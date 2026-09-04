Previsioni meteo per sabato 5 e domenica 6 settembre

Temperature comprese tra +18°C e +35°C

04/09/2026 - 14:52



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +18°C e +33°C.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +35°C.

Lazio

Sabato. Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo stabile e ampie schiarite ovunque.

Domenica. Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Tra pomeriggio e sera non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni salvo qualche innocuo addensamento sui rilievi alpini. Al pomeriggio locale instabilità in sviluppo sulle Alpi orientali; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche addensamento in più sul Triveneto.

AL CENTRO

Tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutti i settori, dal mattino alla sera. Nessuna variazione nel corso delle ore notturne con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile e soleggiato dal mattino alla sera su tutte le regioni meridionali e sulle isole maggiori. Non si prevedono fenomeni né addensamenti significativi nel corso della giornata.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.