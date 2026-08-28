Previsioni meteo per sabato 29 e domenica 30 agosto

Sabato temperature comprese tra +21°C e +33°C, domenica temperature comprese tra +21°C e +32°C

28/08/2026 - 12:46



Viterbo

Sabato. Al mattino tempo stabile ma con cieli nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in graduale diradamento. Ampie schiarite dalla serata con prevalenza di cieli sereni. Temperature comprese tra +21°C e +33°C.

Domenica. Giornata all'insegna del bel tempo con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Tra la serata e la notte poche variazioni con prevalenza di cieli sereni. Temperature comprese tra +21°C e +32°C.

Lazio

Sabato. Molta nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati o locali piogge in Appennino. Al pomeriggio tempo asciutto con graduali schiarite a partire dai settori nord-occidentali. Dalla serata prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

Domenica. Giornata pienamente estiva su tutta la regione con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Sereno o poco nuvoloso anche tra la serata e la notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, addensamenti al Nord-Est con locali piovaschi tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio locali fenomeni anche sui rilievi tra Lombardia e Trentino Alto Adige, per lo più invariato sul resto del Nord. Generale miglioramento dalla serata con prevalenza di cieli sereni, salvo residui fenomeni sulle Alpi orientali.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge in Appennino. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, salvo delle schiarite sulla Toscana. Tra la serata e la notte ampie schiarite su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con ampi spazi soleggiati su Sicilia e regioni ioniche e nuvolosità in transito altrove. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche sulle regioni ioniche ma tempo ancora asciutto, graduali schiarite sulla Sardegna. Tra la serata e la notte ampie schiarite su tutte le regioni.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.