Previsioni meteo per sabato 25 luglio e domenica 26 luglio

Sabato temperature comprese tra +15°C e +32°C, domenica temperature comprese tra +17°C e +30°C

24/07/2026 - 10:53



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +15°C e +32°C.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto al mattino con nuvolosità e schiarite. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Temperature comprese tra +17°C e +30°C.

Lazio

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. Poche variazioni in serata mentre nella notte è atteso un aumento della nuvolosità con piogge possibili sui settori settentrionali.

Domenica. Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi specie su settori settentrionali e zone interne.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori; qualche addensamento in più su Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi Alpini, maggiore nuvolosità in transito sulle regioni di nord-ovest. In serata e in nottata fenomeni in estensione a Piemonte e Liguria, con cielo nuvoloso su buona parte del Nord.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento in più sulla Toscana, cieli sereni sul resto del Centro. Tra serata e nottata qualche addensamento in più sul versante tirrenico, tempo asciutto e tranquillo altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutte le regioni meridionali e sulla Sicilia, senza precipitazioni. Sulla Sardegna variabilità nel pomeriggio e in serata con qualche innocuo disturbo nuvoloso; poche variazioni tra serata e nottata su tutti i settori.

Temperature minime stabili o in lieve calo al centro-sud, stazionarie o in lieve rialzo al nord; massime in generale lieve rialzo.