Previsioni meteo per sabato 11 e domenica 12 luglio

Sabato temperature comprese tra +18°C e +35°C, domenica temperature comprese tra +18°C e +36°C

10/07/2026 - 12:13



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +35°C.

Domenica. Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +18°C e +36°C.

Lazio

Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. Da segnalare solo isolati acquazzoni o temporali sui rilievi interni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori con cieli che saranno sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Isolati temporali possibili al confine con l'Abruzzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Giornata caratterizzata da instabilità diffusa con piogge e temporali pomeridiani su Valle d'Aosta, Piemonte e Trentino-Alto Adige; precipitazioni più sparse su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, qualche addensamento in più sul Friuli-Venezia Giulia. In serata e in nottata graduale miglioramento con tempo stabile e cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in sviluppo sull'Appennino con acquazzoni diffusi su Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni più sparsi sulla Toscana; più asciutto sul Lazio con solo isolate possibilità di precipitazioni. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata su Campania, Calabria e Sicilia; qualche temporaneo addensamento pomeridiano su Molise, Puglia e Basilicata, senza fenomeni di rilievo. Poche variazioni tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime stabili o in rialzo da nord a sud. Massime in calo al nord, stabili o in aumento altrove.