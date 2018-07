Previsioni meteo per per il fine settimana

Bollettino meteorologico Per Viterbo, regione Lazio e resto d'Italia

20/07/2018 - 10:25



Viterbo

Sole prevalente al mattino sabato mentre dal pomeriggio la nuvolosità è attesa in aumento ma sempre senza fenomeni. Domenica si rinnovano condizioni di tempo stabile anche se con nubi sparse sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili piogge nella notte. Temperature comprese tra +16°C e +31°C.

Lazio

Sabato giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la regione. Domenica molte nubi fin dal mattino con possibili acquazzoni al pomeriggio specie sugli Appennini. Breve parentesi stabile in serata prima di un peggioramento su tutta la regione nella notte.

Nazionale

Maltempo sulle regioni settentrionali fin dal mattino, con acquazzoni e temporali localmente intensi attesi sia sulle coste che sulle zone interne. Tempo in miglioramento solo dalla nottata ma con fenomeni ancora tra Liguria ed Emilia Romagna. Tempo stabile e soleggiato al mattino al Centro prima di un progressivo aumento della nuvolosità ad iniziare dalle ore pomeridiane. Addensamenti a tratti anche compatti in serata con possibili temporali nella notte specie sull'alta Toscana. Giornata caratterizzata dal tempo generalmente stabile al Sud Italia, con sole prevalente al mattino e qualche nube in più al pomeriggio specie su Sardegna, Campania e Basilicata. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata.

Temperature stazionarie nei valori minimi, massime in aumento specie al Sud Italia.