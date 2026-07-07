Previsioni meteo per mercoledì 8 luglio

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli sereni

07/07/2026 - 16:41



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile e ampie schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +32°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nuvolosità in transito anche compatta al Nord-Est e maggiori schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora degli addensamenti sui settori adriatici e cieli sereni o poco nuvolosi sul resto del Nord.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in transito sulle regioni adriatiche ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente. Nel pomeriggio temporali locali nelle zone interne tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria. In serata e nottata tempo in generale miglioramento, tra schiarite, addensamenti bassi sui settori tirrenici e della nuvolosità in transito sui settori adriatici.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in calo al Sud e sulla Sicilia, massime in generale lieve aumento da Nord a Sud.