Previsioni meteo per mercoledì 6 maggio

Temperature comprese tra +12°C e +19°C

05/05/2026 - 12:07



Viterbo

Molte nuvole in transito al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Temperature comprese tra +12°C e +19°C.

Lazio

Molte nuvole in transito al mattino su tutta la regione con possibilità di deboli piogge intermittenti, specie zone interne e settori meridionali. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento ovunque con acquazzoni e temporali sparsi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, neve sulle Alpi oltre 2000-2200 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile ovunque, ma in attenuazione al Nord-Ovest. In serata e in nottata ancora molta nuvolosità con residui fenomeni, specie sui settori alpini.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, più intense sulla Toscana. Al pomeriggio maltempo anche intenso sul versante tirrenico, più asciutto su quello adriatico. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse, più intense tra Lazio, Umbria e bassa Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali piogge specie sulla Sardegna. Al pomeriggio maltempo in intensificazione sulla Sardegna, poche variazioni altrove. In serata e in nottata ancora molte nubi con piogge verso le regioni ioniche.

Temperature minime in lieve calo salvo un lieve rialzo su Sicilia e medio versante tirrenico, massime in generale rialzo su tutta l'Italia.