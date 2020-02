Previsioni meteo per mercoledì 5 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

04/02/2020 - 12:42



Viterbo

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno al mattino e cieli generalmente poco nuvolosi nel pomeriggio; qualche nube in serata. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino e qualche nube sparsa nelle ore pomeridiane; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutta la regione, locali nevicate in Appennino fino a 400 metri.

Condizioni meteo stabili al nord Italia con sole prevalente fin dal mattino salvo sulle Alpi di confine dove non si esclude la possibilità di qualche nevicata fino al fondovalle, fenomeni in esaurimento nel corso della giornata. Tempo stabile sulle regioni tirreniche centrali con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, nubi irregolari con piogge e nevicate fino a quote basse su Marche e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione solo in nottata. Giornata all'insegna del maltempo invernale con piogge e nevicate fino a quote basse eccetto in Sardegna dove invece troveremo cieli sereni o poco nuvolosi. Fenomeni più intensi tra Molise e Puglia e sulla Sicilia settentrionale. Temperature in sensibile calo.

