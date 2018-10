Previsioni meteo per mercoledì 3 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, regione Lazio e resto d'Italia

02/10/2018 - 09:40



Viterbo

Giornata di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio e in serata. Precipitazioni assenti. Temperature comprese tra +10°C e +26°C

Lazio

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Bel tempo anche al pomeriggio e in serata con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte in transito sui settori meridionali.

Nazionale

Tempo stabile e per lo più soleggiato al Nord Italia sia al mattino che durante il pomeriggio salvo nubi alte in transito alternate ad ampie schiarite. Bel tempo anche in serata e in nottata. Bel tempo anche al Centro Italia con sole prevalente al mattino salvo innocue nubi in transito tra Lazio e Abruzzo e tra Toscana e Marche. Sole prevalente al pomeriggio e cieli sereni o poco nuvolosi in serata e nottata. Perturbazione in azione sulle regioni meridionali italiane con piogge e temporali di forte intensità tra Calabria e Sicilia. Precipitazioni sparse anche in Sardegna, Basilicata e Puglia alternate a brevi schiarite. Tempo stabile sulle restanti regioni con nubi irregolari in transito.Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime al centro-nord.