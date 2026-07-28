Previsioni meteo per mercoledì 29 luglio

Temperature comprese tra +20°C e +38°C

28/07/2026 - 12:03



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile e ampie schiarite. Temperature comprese tra +20°C e +38°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo isolati acquazzoni al confine con l'Abruzzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su gran parte delle regioni, qualche addensamento al Nord-Ovest. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l'arco alpino e della nuvolosità in formazione in Appennino, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento accompagnato da schiarite anche ampie.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con possibili piovaschi, specie in Appennino, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nella notte torna il tempo stabile ovunque con schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, salvo isolati piovaschi possibili sulla Sicilia meridionale. Al pomeriggio possibili acquazzoni nelle zone interne della Sicilia ed un po' di instabilità anche in Appennino, soleggiato altrove. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite.

Temperature minime in rialzo al Nord, Sardegna e medio versante tirrenico e in lieve calo sul resto d'Italia, massime in generale aumento su tutta la Penisola.