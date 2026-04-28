Previsioni meteo per mercoledì 29 aprile

Temperature comprese tra +7°C e +22°C

28/04/2026 - 11:38



Viterbo

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli che saranno sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo stabile ovunque ma con nuvolosità in transito. Temperature comprese tra +7°C e +22°C.

Lazio

Tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio, specie sulle zone interne. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con un po' di nuvolosità in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge sparse specie su Alpi e Prealpi. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e appenninici con acquazzoni e temporali, locali sconfinamenti anche sulle pianure. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora piogge soprattutto sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio possibile qualche piovasco in Appennino, asciutto altrove con velature in transito. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con anche possibili piogge tra Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni del Sud con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, maggiore nuvolosità in transito sulle Isole Maggiori con locali piogge sulla Sardegna. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento anche sulle regioni peninsulari ma con tempo asciutto o al più dei piovaschi isolati tra Campania e Molise.

Temperature minime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo sulle Isole Maggiori, massime in aumento ma con lieve calo lungo i settori adriatici.