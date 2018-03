Previsioni meteo per mercoledì 28 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

27/03/2018 - 10:12



VITERBO - Le previsioni per la giornata di domani:

Viterbo

Nuvolosità irregolare per l’intero arco della giornata, ma con tempo stabile; cieli nuvolosi anche nel corso delle ore serali . Temperature comprese tra +2°C e +16°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare al mattino su tutto li territorio; pioviggini al pomeriggio lungo il settore costiero meridionale e sul Frusinate. Fenomeni in esaurimento in serata.

Giornata all' insegna del tempo in prevalenza stabile con assenza di precipitazioni al mattino al Nord. Deboli nevicate dal pomeriggio sulle Alpi oltre i 1500-1900 metri di quota e deboli piogge in nottata sulla Liguria e Triveneto. Nubi irregolari al mattino lungo le regioni tirreniche ma senza fenomeni associati ampie schiarite lungo le regioni adriatiche. Situazione invariata al pomeriggio e in serata, deboli piogge invece in nottata sulla Toscana.

Condizioni di tempo stabile al sud e isole con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per l' intera giornata. Da segnalare soltanto locali e brevi rovesci pomeridiani possibili sui settori interni peninsulari. Temperature stazionarie o in aumento nei valori massimi.