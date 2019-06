Previsioni meteo per mercoledì 26 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

25/06/2019 - 09:16



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con sole prevalente già al mattino. Bel tempo anche al pomeriggio e in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +19°C e +37°C.

Lazio

Giornata di bel tempo su tutta la regione con sole ovunque al mattino e al pomeriggio, eccetto sui settori meridionali di confine con l'Abruzzo dove non si esclude la possibilità di locali e brevi acquazzoni.

Nazionale

Procede la fase di bel tempo con cieli totalmente sereni al mattino sia in pianura che sui rilievi. Bel tempo anche al pomeriggio su tutte le regioni, da segnalare soltanto la possibilità di locali brevi acquazzoni sui rilievi alpini, in esaurimento entro la serata. Cieli sereni in nottata.Giornata all'insegna del bel tempo su tutto il Centro Italia. Al mattino ampi spazi di sereno sia sul versante tirrenico che su quello adriatico, al pomeriggio situazione invariata eccetto sull'Appennino abruzzese dove non si esclude la possibilità di locali temporali, in esaurimento entro sera.Qualche nube in più sulle regioni meridionali fin dal mattino ma con tempo stabile, possibili temporali invece al pomeriggio sui settori interni di Campania, Molise, Basilicata,Calabria e Sicilia, in esaurimento entro sera. Bel tempo altrove.

Temperature in aumento su tutte le regioni.