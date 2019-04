Previsioni meteo per mercoledì 24 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

23/04/2019 - 10:13



Viterbo

Qualche nube sparse nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono brevi temporali. In serata il tempo sarà asciutto con nubi anche compatte. Temperature comprese tra +11°C e +21°C.

Lazio

Cieli generalmente poco nuvolosi nel corso della giornata su gran parte del territorio, brevi temporali pomeridiani sul viterbese e sul reatino. Fenomeni in esaurimento in serata anche se con molte nubi compatte sulla costa e sui settori interni.

Molte nubi in transito al nord Italia con precipitazioni associate sulle regioni occidentali, più asciutto in mattinata sull' Emilia Romagna e Veneto. Piogge e temporali diffusi su tutte le regioni al pomeriggio con i fenomeni in esaurimento in serata o nottata. Neve sulle Alpi oltre i 1600-2000 metri di quota.

Mattinata stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, possibili piogge o temporali al pomeriggio tra Umbria e Toscana. Fenomeni possibili in Toscana e Lazio anche in serata e nottata.

Bel tempo al sud Italia eccetto in Sardegna dove non si esclude la possibilità di piogge sparse specie durante le ore pomeridiane e in serata o nottata anche tra la Sicilia, Calabria e Campania.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.