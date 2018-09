Previsioni meteo per mercoledì 19 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, regione Lazio e resto d'Italia

18/09/2018 - 10:28



Viterbo

Giornata irregolarmente nuvolosa sia al mattino che al pomeriggio. Possibili piogge o temporali durante le ore pomeridiane. Cieli irregolarmente nuvolosi anche in serata e in nottata. Temperature comprese tra +16°C e +33°C

Lazio

Condizioni di tempo variabile con cieli irregolarmente nuvolosi per tutta la giornata e possibili precipitazioni associate anche temporalesche durante le ore pomeridiane. Cieli poco nuvolosi anche in serata e nottata.

Nazionale

Tempo in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia in mattina che durante il pomeriggio. Da segnalare soltanto possibili brevi piogge al pomeriggio in Friuli e Romagna. Cieli irregolarmente nuvolosi al centro Italia con deboli piogge al mattino solo sul Lazio, tempo instabile al pomeriggio sui settori interni con piogge e temporali sparsi, in esaurimento in serata. Giornata variabile al sud Italia con tempo stabile al mattino su tutte le regioni eccetto locali piogge in Sardegna e Sicilia, temporali sparsi sui settori interni peninsulari e insulari al pomeriggio. Migliora in serata con residue piogge. Temperature stazionarie o in leggero aumento.