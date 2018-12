Previsioni meteo per mercoledì 19 dicembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, regione Lazio e resto d'Italia

18/12/2018 - 09:53



Viterbo

Tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, nubi più compatte al pomeriggio e nelle ore serali. Peggioramento in nottata con piogge sparse. Temperature comprese tra -1°C e +10°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile sulla regione con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutto il territorio; nuvolosità più compatta al pomeriggio e alla sera, ma senza fenomeni di rilievo. Deboli piogge nel corso della nottata su tutti i settori.

Italia

Peggiora il tempo al nord Italia con le prime precipitazioni al mattino sulla Liguria e Piemonte. Fenomeni in estensione su tutte le regioni settentrionali entro la nottata, nevosi fino in pianura specie in Emilia e Piemonte.

Tempo stabile al mattino ma con nubi in progressivo aumento con addensamenti più compatti in Toscana. Piogge in arrivo dalla sera in Toscana e in estensione a Lazio e Umbria in nottata.

Giornata all' insegna del tempo stabile al sud Italia con cieli poco nuvolosi al mattino per nubi alte in transito, quasi nuvolosi al pomeriggio e per lo più nuvolosi in serata, sempre con tempo stabile eccetto deboli piogge in Sardegna.

Temperature in lieve aumento.

www.centrometeoitaliano.it