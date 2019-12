Previsioni meteo per mercoledì 18 dicembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

17/12/2019 - 10:38



Viterbo

Condizioni di tempo generalmente stabile con nubi a tratti compatte sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; le condizioni meteo non subiranno variazioni nel corso delle ore serali con sempre tempo asciutto e cieli prevalentemente nuvolosi. Temperature comprese tra +8°C e +14°C.

Lazio

Locali pioviggini al mattino sulla costa, asciutto sui restanti settori anche se con molte nubi. Tempo stabile al pomeriggio e nelle ore serali su tutto il Lazio ma sempre con nuvolosità diffusa, mentre in nottata si attendono nuove piogge sulla costa e sul Basso Lazio.

Precipitazioni sparse sulle regioni settentrionali ed in particolare tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Friuli, con piogge e neve sulle Alpi fino a 1600-1900 metri. Tempo asciutto altrove ma con cieli generalmente nuvolosi. Tempo instabile al Centro e in particolare su Toscana e Lazio dove non mancheranno locali piogge e pioviggini fin dal mattino. Più asciutto sul versante adriatico e sugli Appennini ma con addensamenti anche compatti e solo locali schiarite.

Maltempo al Sud Italia, soprattutto sulla Sardegna, dove non si escludono acquazzoni e temporali localmente a carattere di nubifragio. Fenomeni intensi anche in Sicilia, mentre non mancheranno piogge sparse anche su Calabria e Basilicata.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi, massime invece in calo specie al Centro Sud.

