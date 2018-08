Previsioni meteo per mercoledì 15 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

14/08/2018 - 12:52



VITERBO - Le previsioni per la giornata di domani:

Viterbo

Ferragosto con piogge e acquazzoni specie nelle ore pomeridiane e in quelle serali, mentre i nottata i fenomeni andranno esaurendosi. Sole prevalente giovedì mattina prima che al pomeriggio possano svilupparsi locali acquazzoni o temporali in rapido esaurimento dalla notte. Temperature comprese tra +17°C e +32°C.

Lazio

Tempo instabile mercoledì con acquazzoni e temporali fin dal mattino. Fenomeni particolarmente intensi sugli Appennini, con le precipitazioni che tenderanno ad esaurirsi solo in nottata. Giovedì tempo stabile e soleggiato al mattino mentre al pomeriggio sono attesi ancora acquazzoni e temporali sulle zone interne in locale sconfinamento verso le coste.

Nazionale

Tempo instabile sull'Emilia Romagna con piogge e rovesci già dal primo mattino, più stabile e asciutto su tutte le altre regioni con ampie schiarite per tutto il corso della giornata. Condizioni di tempo instabile sulle Marche, Abruzzo, Umbria e settori più interni di Toscana e Lazio con piogge sparse già al mattino. Possibili temporali sulle zone interne abruzzesi nelle ore pomeridiane, fenomeni in attenuazione in serata e nottata. Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutte le regioni con possibili piogge tra Campania, Molise e Puglia e localmente sulle isole maggiori. Piogge e temporali diffusi al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni in attenuazione in serata o nottata. Temperature in calo specie al Centro Sud Italia.