Previsioni meteo per mercoledì 14 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

13/08/2019 - 11:41



Viterbo

Tempo generalmente asciutto sia nelle ore diurne che in quelle serali con ampi spazi di sereno e solo qualche nube innocua in transito tra pomeriggio e sera. Temperature comprese tra +16°C e +30°C.

Lazio

Condizioni di generale stabilità su tutta la regione, con ampie schiarite alternate a locali addensamenti in transito sia sulle coste che sulle zone interne a partire dal pomeriggio. Possibili isolati temporali nelle ore centrali del giorno solo al confine con l'Abruzzo.

Nazionale

Tempo generalmente stabile sulle regioni settentrionali, con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento anche compatto. Possibili solo locali acquazzoni al mattino sulle coste adriatiche e poi al pomeriggio sulla Liguria e sulle Alpi orientali. Locali acquazzoni al mattino al Centro Italia, soprattutto sulle coste adriatiche, mentre al pomeriggio i fenomeni si concentreranno specie sull'Abruzzo. Precipitazioni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Molte nubi al Sud soprattutto nelle ore diurne, quando non si escludono locali acquazzoni e temporali anche intensi specie sui settori Peninsulari. Tempo asciutto in serata e in nottata con schiarite man mano sempre più ampie.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.