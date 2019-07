Previsioni meteo per mercoledì 10 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

09/07/2019 - 10:07



Tempo generalmente instabile con piogge o acquazzoni sia al mattino sia poi al pomeriggio; fenomeni in esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +19°C e +33°C.

Viterbo

Piogge attese nel corso delle ore mattutine, fenomeni abbondanti nel pomeriggio. Condizioni di tempo stabile in serata con cieli generalmente poco nuvolosi e tempo asciutto. Temperature comprese tra +24°C e +29°C.

Lazio

Piogge diffuse nel corso della giornata su tutto il territorio, fenomeni localmente più intensi al pomeriggio sul viterbese e sui rilievi. Migliora in serata salvo residui rovesci sulle aree interne centro meridionali.

Maltempo al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e temporali, più intensi sull'Emilia Romagna. Migliora il tempo dal pomeriggio con locali residue piogge in Emilia Romagna e solo qualche temporali su Alpi e prealpi. Stabile poi in serata e nottata.

Forte maltempo al centro Italia con piogge e temporali diffusi, specie tra Umbria, Marche e a seguire anche in Abruzzo. Tendenza al miglioramento del tempo in serata sulla Toscana e in nottata su tutte le regioni centrali.

Tempo instabile anche al sud Italia con piogge o temporali al mattino in Sardegna e Campania, asciutto altrove. Durante la giornata fenomeni in spostamento anche su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Migliora in Sardegna dal pomeriggio.

Temperature in sensibile calo in tutta Italia.