Previsioni meteo per martedì 4 agosto

Temperature fino ai 37°C.

03/08/2026 - 11:14



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile e ampie schiarite. Temperature comprese tra +20°C e +37°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare comunque la formazione di acquazzoni e temporali pomeridiani sulle zone interne. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sui settori alpini, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo residue piogge sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora dalla serata con fenomeni in generale esaurimento.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio poco da segnalare salvo locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi interni. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite.

Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo su tutta la Penisola.

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Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos