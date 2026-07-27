Previsioni meteo per martedì 28 luglio

Temperature comprese tra +18°C e +36°C

27/07/2026 - 15:56



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile e ampie schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +36°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni; qualche addensamento residuo su Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento tra Valle d'Aosta e Piemonte, sereno o poco nuvoloso altrove; in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali.

AL CENTRO

Tempo stabile e soleggiato sull'intera area nel corso dell'intera giornata, dalla mattina alla sera, senza fenomeni degni di nota. Non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi lungo la Puglia, Sicilia occidentale e sulle zone interne di Basilicata e Campania, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulla Sicilia con temporali a partire dalle zone interne in sconfinamento sulle zone occidentali. In serata tempo stabile ovunque con ampie schiarite.

Temperature minime in rialzo al centro-nord ed in calo al sud; massime stazionarie o in aumento al centro-nord, in lieve diminuzione al meridione.