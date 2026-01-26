Previsioni meteo per martedì 27 gennaio

Acquazzoni in serata, temperature tra +1° e 10°

26/01/2026 - 11:27



VITERBO -

Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Peggiora in serata e nottata con piogge e acquazzoni diffusi, a tratti anche intensi. Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Tempo in peggioramento tra la sera e la notte con nuvolosità in aumento e piogge e acquazzoni in arrivo, a tratti anche intensi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito; piogge sparse attese sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità in progressivo aumento. In serata atteso un deciso peggioramento del tempo con acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi fin verso le quote collinari e dai 900 metri sull'Appennino settentrionale.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in transito attese su tutti i settori. In serata e in nottata previsto un peggioramento delle condizioni meteo con cieli coperti e precipitazioni diffuse, più intense sui versanti Tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampie aperture con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio qualche addensamento in più sulle regioni peninsulari, coperto sulla Sardegna. In serata e in nottata atteso un peggioramento a partire dalla Sardegna con precipitazioni diffuse; qualche pioggia anche tra Campania e Molise.

Temperature minime in generale diminuzione; massime stazionarie o in rialzo al centro-sud, in calo al nord.