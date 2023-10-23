Previsioni meteo per martedì 24 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto dItalia

23/10/2023 - 10:29



Viterbo

Nuvolosità irregolare al mattino ma senza fenomeni associati. Peggiora dal pomeriggio con addensamenti più compatti e piogge sparse. Precipitazioni possibili anche in serata e nottata. Temperature comprese tra +14°C e +22°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile al mattino con nuvolosità e schiarite, isolate piogge sui settori settentrionali. Peggiora tra pomeriggio e sera con piogge e acquazzoni in arrivo, localmente anche intensi e a carattere di temporale.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni diffuse, più intense tra Liguria e Friuli. Al pomeriggio ancora cieli coperti con piogge su Liguria, Trentino e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori con nuvolosità compatta associata.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, isolati piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio tempo in peggioramento con precipitazioni in estensione su Marche e Lazio. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con precipitazioni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, qualche pioggia sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità in progressivo aumento. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulla Sardegna; nessun cambiamento previsto altrove.

Temperature minime in rialzo; massime in diminuzione al nord, stabili o in aumento al centro-sud.

VITERBO - Viterbo

Nuvolosità irregolare al mattino ma senza fenomeni associati. Peggiora dal pomeriggio con addensamenti più compatti e piogge sparse. Precipitazioni possibili anche in serata e nottata. Temperature comprese tra +14°C e +22°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile al mattino con nuvolosità e schiarite, isolate piogge sui settori settentrionali. Peggiora tra pomeriggio e sera con piogge e acquazzoni in arrivo, localmente anche intensi e a carattere di temporale.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni diffuse, più intense tra Liguria e Friuli. Al pomeriggio ancora cieli coperti con piogge su Liguria, Trentino e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori con nuvolosità compatta associata.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, isolati piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio tempo in peggioramento con precipitazioni in estensione su Marche e Lazio. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con precipitazioni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, qualche pioggia sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità in progressivo aumento. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulla Sardegna; nessun cambiamento previsto altrove.

Temperature minime in rialzo; massime in diminuzione al nord, stabili o in aumento al centro-sud.