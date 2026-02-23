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Previsioni meteo per martedì 24 febbraio
Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse
23/02/2026 - 11:46

Viterbo

 

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni e locali foschie. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.

 

Lazio

 

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio, possibilità di foschie o nubi basse su coste e pianure. In serata e nottata ancora tempo stabile con locali addensamenti anche bassi.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino nubi basse lungo coste e pianure, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità variabile su tutti i settori, maggiori schiarite sul nord-ovest. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi specie lungo la Pianura Padana.

 

AL CENTRO

 

Al mattino tempo asciutto con qualche velatura in transito su Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche apertura sulle coste Tirreniche. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; nubi basse in formazione lungo i settori Adriatici.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche addensamento in più tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

 

Temperature e massime stabili o in lieve aumento da nord a sud.




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