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Previsioni meteo per martedì 21 luglio
Temperature comprese tra +19°C e +37°C
20/07/2026 - 15:14

Viterbo

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile e ampie schiarite. Temperature comprese tra +19°C e +37°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Mattinata con temporali sparsi sulle regioni di nord-est ed in particolare su Alpi e Prealpi, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio instabile su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige, sereno o poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria. In serata e in nottata migliora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque. Pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali localizzati; più stabile su Toscana e Lazio con schiarite, variabile sull'Umbria. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento su tutti i settori, con nuvolosità persistente sul versante Adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata, senza fenomeni previsti. Poche variazioni tra serata e nottata, con qualche innocuo addensamento sul Molise e sulla Puglia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola.




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