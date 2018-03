Previsioni meteo per martedì 20 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

19/03/2018 - 10:09



VITERBO - Le previsioni per la giornata di domani:

Viterbo

Cieli nuvolosi al mattino con tempo asciutto; deboli piogge nel pomeriggio via via più intense nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

Lazio

Condizioni di tempo generalmente instabile con deboli piogge diffuse su tutti i settori al mattino e al pomeriggio, neve sui rilievi oltre 1000 metri; fenomeni più intensi in serata ed in nottata con quota neve fino a 400 metri.

Nuove possibilità perché la neve possa arrivare a bassissima quota al Nord, con i fiocchi che in nottata potranno raggiungere coste e pianure specie dell’Emilia Romagna. Il resto della giornata vedrà molte nubi sparse ma senza fenomeni salvo nevicate sulle Alpi in calo fino anche a 200 metri.

Tempo instabile nelle ore diurne sulle regioni centrali con piogge sparsi e rovesci. Maltempo a partire dalla serata con precipitazioni di forte intensità sia sul Tirreno che sull’Adriatico accompagnate da nevicate anche abbondanti in calo fino anche a 200-400 metri. Condizioni di generale instabilità al Sud Italia per tutto l’arco della giornata con piogge forti già dal mattino sulla Sardegna in estensione ai settori Peninsulari e alla Sicilia a seguire. Precipitazioni intense attese in serata e in nottata con anche neve sui rilievi fino a 700-900 metri. Temperature minime diminuzione mentre le massime rimarranno stazionarie o aumenteranno leggermente.