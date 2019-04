Previsioni meteo per martedì 2 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

01/04/2019 - 09:59



VITERBO - Le previsioni per la giornata di domani:

Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi; deboli piogge attese al pomeriggio in generale esaurimento nel corso della serata. Nuovo peggioramento in nottata con piogge sparse . Temperature comprese tra +8°C e +17°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della mattinata con nuvolosità irregolare su tutti i settori; deboli piogge nel corso del pomeriggio su gran parte del territorio ad esclusione della costa che si manterrà più asciutta. Molte nuvole anche in serata e nottata con pioviggini intermittenti sui settori interni della regione.

Molte nubi al mattino al Nord ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio sono attese nevicate sparse sulle Alpi fino a 1900-2100 metri e qualche pioviggine sui settori limitrofi. Tempo instabile in serata e in nottata su tutte le regioni con quota neve in calo fino a 1500-1700 metri. Condizioni di tempo stabile sulle regioni centrali nelle ore diurne, con molte nubi e solo locali pioviggini al pomeriggio sugli Appennini. Cieli generalmente nuvolosi anche in serata e in nottata con isolate piogge specie su Marche e Toscana.

Tempo instabile al Sud Italia con locali piogge fin dal mattino specie sulla Sicilia. Al pomeriggio attesi fenomeni sparsi sia sulle Isole che sulle zone interne peninsulari, mentre in serata e in nottata le precipitazioni insisteranno soprattutto su Campania, Calabria e Sardegna.

Temperature in generale aumento nei valori minimi, massime invece in diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it