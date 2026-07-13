Previsioni meteo per martedì 14 luglio

Temperature comprese tra +10°C e +36°C

13/07/2026 - 14:44



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile e ampie schiarite. Temperature comprese tra +10°C e +36°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo instabile nel corso delle ore diurne sul Nord-est con piogge e temporali su Trentino-Alto Adige e Veneto, precipitazioni in esaurimento sul Friuli-Venezia Giulia nel corso della giornata. Stabile e soleggiato sul resto del Nord, con qualche addensamento pomeridiano sulla Lombardia; in serata e in nottata graduali schiarite.

AL CENTRO

Tempo stabile su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Al pomeriggio qualche addensamento sulle Marche, asciutto altrove; nel corso delle ore notturne rasserena ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata, senza precipitazioni. Poche variazioni tra serata e nottata salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sul Molise.

Temperature minime stabili o in rialzo, salvo una lieve flessione negativa al nord-ovest; massime in generale aumento.