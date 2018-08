Previsioni meteo per martedì 14 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

13/08/2018 - 09:55



Viterbo

Giornata caratterizzata dal maltempo con molte nubi in transito e associate piogge o temporali sia al mattino che al pomeriggio e in serata. Temperature comprese tra +18°C e +27°C

Lazio

Condizioni di generale instabilità con piogge sparse al mattino e possibili temporali specie sulle zone interne nelle ore pomeridiane. Piogge sparse anche in serata e nottata.

Nazionale

Tempo instabile sulle regioni settentrionali fin dal mattino, con piogge e acquazzoni sparsi sia sulle coste che sulle zone interne. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su tutti i settori così come in serata, migliora nella notte ad iniziare da Ovest. Condizioni di generale instabilità al Centro con piogge sparse al mattino sul versante Tirrenico, in estensione all'Adriatico dal pomeriggio. Possibili temporali intensi sulle zone interne con fenomeni intensi specie nelle ore pomeridiane. Giornata caratterizzata da molte nubi al Sud Italia, associate a qualche pioggia in Sardegna al mattino e poi ad acquazzoni o temporali pomeridiani specie sugli Appennini. Fenomeni in esaurimento in serata prima di un peggioramento sulle coste tirreniche dalla notte. Temperature in leggero aumento nei valori minimi, massime invece in calo.