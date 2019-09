Previsioni meteo per martedì 10 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

09/09/2019 - 10:54



Viterbo

Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino come anche poi nel pomeriggio. Ampi spazi di sereno nella serata.. Temperature comprese tra +11°C e +24°C.

Lazio

Tempo stabile sul Lazio con locali schiarite alternate a qualche nube sparsa al mattino al pomeriggio su tutta la regione. Ampi spazi di sereno nella serata

Molte nuvole in transito sulle regioni settentrionali per gran parte della giornata ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Migliora in serata su tutti i settori con nubi sparse e schiarite. Tempo stabile per gran parte della giornata al Centro Italia con nubi sparse alternate a schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto anche in serata e nottata. Al mattino molte nuvole in transito al Sud con locali piogge sulle Isole Maggiori, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera fenomeni anche intensi sulla Sardegna, piogge anche su Sicilia e Calabria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento.

www.centrometeoitaliano.it