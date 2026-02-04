Previsioni meteo per giovedì 5 febbraio

Temperature comprese tra +7°C e +12°C

04/02/2026 - 14:47



Viterbo

Tempo generalmente stabile nel corso della giornata con nubi sparse alternate a spazi di sereno sia al mattino che al pomeriggio. In serata nuvolosità in aumento e tempo in peggioramento entro la notte con acquazzoni e temporali. Temperature comprese tra +7°C e +12°C.

Lazio

Tempo per lo più stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata nuvolosità in aumento poi entro la notte peggiora con piogge e temporali diffusi. Neve oltre i 1400-1500 metri sui rilievi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta sulle regioni di nord-est con precipitazioni sparse su Alpi e Prealpi, con neve dai 1000 metri. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi, con ancora nubi compatte a nord-est. In serata nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni associati; peggiora a partire dai settori nord-occidentali nella notte.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni Adriatiche e su Toscana e Umbria, schiarite sul Lazio. Al pomeriggio velature in transito ovunque, senza fenomeni associati. In serata nuvolosità in progressivo aumento da ovest; peggiora nella notte con acquazzoni e temporali; neve in Appennino dai 1500 metri circa.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse tra Campania, Puglia e Calabria, sereno o poco nuvoloso sulle Isole. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle coste della Campania e sulla Puglia, coperto su Sardegna e Sicilia. In serata peggiora dapprima sulla Sardegna con piogge sparse; nella notte fenomeni anche su Campania e Molise.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo.