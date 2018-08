Previsioni meteo per giovedì 23 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

22/08/2018 - 10:44



Viterbo

Nubi sparse al mattino mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi. Piogge fin in serata le quali si esauriranno solamente nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +17°C e +34°C.

Lazio

Mattinata all'insegna del tempo stabile con sole prevalente mentre al pomeriggio e in serata sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi sugli Appennini e sulle zone limitrofe. Fenomeni localmente in sconfinamento sulle coste meridionali, tempo più asciutto nuovamente dalla nottata.

Nazionale

Tempo sempre più instabile al Nord con le prime piogge già al mattino sulle Alpi centrali. Acquazzoni e temporali anche intensi al pomeriggio sui rilievi, sulla Liguria e sulle prealpi orientali, con i fenomeni in sconfinamento verso la pianura in serata e in nottata. Giornata all'insegna dell'instabilità pomeridiana sulle regioni centrali, con acquazzoni e temporali a partire dalle zone interne, in estensione verso le coste tirreniche. Residui fenomeni in serata mentre in nottata torna ad essere stabile con ampi spazi di sereno. Qualche pioggia già al mattino al Sud Italia, specie in Sicilia, prima che al pomeriggio fenomeni anche intensi si vadano a sviluppare a partire dalle zone interne sia peninsulari che insulari spingendosi fin sulle coste specie tirreniche. Piogge in esaurimento dalla sera salvo che sulle coste settentrionali siciliane.

Temperature stabili o in leggera diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.