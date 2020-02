Previsioni meteo per giovedì 13 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

12/02/2020 - 13:02



Viterbo

Tempo stabile ad inizio giornata con nubi sparse al mattino che andranno via via aumentando nelle ore pomeridiane; in serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi prima di piogge in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +2°C e +14°C.

Lazio

Nubi sparse nella mattinata su tutto il territorio, ma con tempo stabile; nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali piogge sul Basso Lazio. In serata ed in nottata i fenomeni si estenderanno su tutti i settori con neve sui rilievi oltre i 1500-1600 metri.

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori ma con rapido peggioramento nel corso della giornata, piogge diffuse nella sera e nella notte con neve sulle Alpi oltre i 6-800 metri. Possibili temporali intensi sul Levante ligure.

Prima parte della giornata all'insegna della variabilità con ampie schiarite sull'Adriatico, peggiora al pomeriggio e in serata a partire da Toscana e Umbria con piogge in estensione anche ai settori interni e neve sull'Appennino oltre i 1500-1600 metri. Estesa nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, schiarite più ampie al mattino sui settori costieri di Puglia,Molise e Basilicata ionica. Locali piogge in serata sull'alta Campania.

Temperature in calo nel corso della sera e della notte al Centro-Nord, massime in aumento al Sud.

