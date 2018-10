Previsioni meteo per giovedì 1 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

31/10/2018 - 11:52



VITERBO - Le previsioni per la giornata di domani:

Viterbo

Condizioni di maltempo specie nelle ore diurne con acquazzoni e temporali anche intensi. Fenomeni in attenuazione in serata ma sempre con piogge sparse, ripeggiora in nottata con precipitazioni a tratti intense. Temperature comprese tra +12°C e +16°C.

Lazio

Acquazzoni e temporali di forte intensità specie al mattino e al pomeriggio su tutta la regione mentre in serata, seppur con piogge sparse, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi. Peggiora nuovamente in nottata su tutto il Lazio con precipitazioni anche intense.

Nazionale

Giornata caratterizzata dal tempo instabile sulle regioni settentrionali, con maltempo diffuso al mattino e fenomeni poi sui settori centro orientali al pomeriggio localmente anche intensi. In serata e in nottata precipitazioni in esaurimento. Neve sulle Alpi anche abbondante oltre i 1600 metri. Maltempo al Centro con acquazzoni e temporali anche intensi specie sul Tirreno nelle ore diurne e poi nuovamente dalla nottata. Piogge sparse anche sull'Adriatico con poi una breve parentesi più asciutta in serata su tutte le regioni. Acquazzoni e temporali al Sud Italia soprattutto sui settori Peninsulari e sulla Sicilia sia nelle ore diurne che in quelle serali. I fenomeni più intensi sono attesi sulla Sicilia e sul Tirreno, più asciutto in Sardegna salvo un peggioramento dalla sera. Temperature minime in aumento su tutta Italia, massime in calo specie al Nord Est e al Centro.